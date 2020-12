Su Amazon spopola il libro dedicato a Matteo Salvini, ma è composto solo da pagine bianche

Il libro più venduto nella sezione Scienze politiche di Amazon è dedicato a Matteo Salvini ma è interamente composto da pagine bianche. "Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione" è il curioso libro di Alex Green, che si definisce analista politico e ha composto il suo volume solo di pagine vuote.

La scelta dell'autore viene raccontata nella descrizione del libro che accompagna la vendita online: «Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti». E anche cliccando sul nome dell’autore, questo viene presentato così: «Alex Green è lo pseudonimo di un autore che cerca di aggiungere umore alla vita specialmente in questo momento così difficile».

Un'iniziativa tutt'altro che seria dunque, uno scherzo che però non è stato ben accolto da tutti. Tra gli autori c'è chi sta al gioco parlando di «una lunga e faticosa lettura ma ne è valsa la pena. Grande capitano, continua così!!», ma anche chi non l’ha presa per niente bene scagliandosi contro l'autore e definendo il volume «una vergogna e un imbroglio».

© Riproduzione riservata