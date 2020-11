Posti letto, rinviata a domani la mozione di censura a Razza

Come preannunciato a inizio seduta, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, dopo i primi interventi di alcuni dei deputati delle opposizioni iscritti a parlare, ha sospeso il dibattito sulla mozione di censura all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, rinviandolo a domani alle 16.

I parlamentari intervenuti dal pulpito hanno criticato Razza per la gestione della seconda ondata di Covid, contestando al governatore Nello Musumeci di non avere chiesto la collaborazione del governo nazionale per risolvere alcune criticità del sistema sanitario.

"Una mozione di censura nei confronti dell’assessore alla Salute Ruggero Razza che - ancora prima che atto parlamentare - rappresenta la sfiducia delle piazze e dei siciliani nei confronti del Governo regionale, del presidente Musumeci e di Razza, appunto", ha detto il deputato e segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, intervenendo all’Ars alla discussione sulla mozione di censura nei confronti dell’assessore regionale alla Salute.

"Un assessore isolato - ha aggiunto - e che si muove in perfetta solitudine, nei confronti del quale non si è levata la solidarietà di nessuno, neanche da parte della maggioranza, esclusa ovviamente quella del movimento nato e strutturato ad immagine e somiglianza del presidente Musumeci. Tutto questo mentre il virus dilaga, un migliaio di siciliani deceduti, imprese al tracollo".

