La promessa di Musumeci: "La legge finanziaria sarà sobria e snella, evitare esercizio provvisorio"

"Il Dipartimento lavora da diverse settimane alla legge di bilancio e di stabilità, che non può che essere coerente col contesto. Immaginiamo una legge sobria e snella. Il calendario è fortemente legato alla decisione della parifica del rendiconto da parte della Corte dei Conti: decisione che non sappiamo quando arriverà, per una serie di ragioni". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti in video conferenza.

"Appena arriverà la parifica avremo lo strumento contabile pronto per trasferirlo all’Ars", ha aggiunto. Alla domanda sull'eventuale ricorso all’esercizio provvisorio considerando i tempi, il governatore ha risposto: "Se sarà necessario ricorrere per qualche settimana al provvisorio mi sembra prematuro dirlo, il nostro obiettivo è evitarlo".

"Se la parifica arriverà i primi giorni di dicembre ce la dovremmo fare - ha concluso - Altrimenti per qualche settimana si ricorrerà all’esercizio provvisorio, per poi approvare la legge di stabilità entro gennaio".

