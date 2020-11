Assessore nel 2017 avviò l’iter del concorso, adesso è assunta alla Regione

Luisa Lantieri, da assessore regionale al Personale, avviò la stabilizzazione dei precari storici sfruttando la legge Madia. E adesso, con la pubblicazione della graduatoria che assegna i 130 posti, l'attuale deputata all’Ars è risultata fra gli assunti alla Regione. Per lei, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, posto fisso in categoria D.

La Lantieri si è piazzata a metà classifica ma al momento non verrà stabilizzata: il posto le scatterà in caso di mancata rielezione all’Ars. Il suo posto è all’Ispettorato del lavoro di Enna e lì tornerebbe in caso di mancata rielezione, nel 2022.

Nell’attesa però resterà in aspettativa in quanto deputato all’Ars.

