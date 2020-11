Polemica sui posti letto, i coordinatori di Diventerà Bellissima: "Attacchi strumentali"

Solidarietà all'assessore Razza e al dirigente generale Mario La Rocca e poi un attacco al ministro Boccia. In una nota congiunta intervengono i nove coordinatori provinciali di Diventerà Bellissima intervengono sulla polemica legata all'audio sui posti letto. Sono Francesca Catalano (Catania), Giuseppe Alfano (Ragusa), Giulia Ferro (Trapani), Giosuè Giardina (Messina), Gaspare Marrone (Agrigento), Paolo Mattina (Caltanissetta), Lorena Pignato (Enna), Carmelo Pisano (Siracusa) e Angelo Pizzuto (Palermo).

"Sentiamo il dovere di esprimere la nostra solidarietà politica e personale al presidente Musumeci e all’assessore Razza, in ragione di dati obiettivi e dei comportamenti del nostro governo regionale. Un governo che fa il massimo, più di quanto si sarebbe potuto fare, nell’ambito della realizzazione dei posti di ricovero ordinari e di terapia intensiva, di fronte alla pandemia da Covid-19. È un dato reale che i posti ci sono e sono disponibili e sufficienti: certo, se i numeri continueranno a crescere, bisognerà attivare altri posti che comunque sono già previsti. Le fake news dell’opposizione non possono smentire questa realtà incontrovertibile".

Poi sottolineano: "In Sicilia non abbiamo avuto morti in attesa del ricovero all’interno di un’ambulanza, cosa che invece i telegiornali ci hanno fatto vedere in altre regioni. Il che induce a meditare quanti strumentali siano gli attacchi da parte di certa opposizione regionale e financo - il che è incredibile - da parte del ministro delle Regioni i cui attacchi scomposti, di natura politica e di parte, contraddicono il suo ruolo istituzionale. Un fatto di inaudita gravità, che come dirigenti politici che operano nei territori, abbiamo il dovere di denunciare alla pubblica opinione".

