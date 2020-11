Ars, Miccichè: "La Sicilia è in ginocchio, occorre fare di tutto per ripresa"

Per Gianfranco Miccichè, presidente dell’assemblea regionale, “La Sicilia è in ginocchio ed occorre mettere in campo tutti gli strumenti possibili per favorire la ripresa..” Lo dichiara in una intervista a SE E’ COSI il blog di Giovanni Pepi ( www.giovannipepi.it ).

Alla domanda se, anche in Sicilia , come a Roma , sarebbero utili nuovi rapporti tra maggioranza e opposizioni, o se ci sono resistenze, Miccichè risponde: “Non ci sono resistenze perché al momento non c’è questa ipotesi in campo. Vedremo come matureranno gli eventi.”.

Ma che “In Sicilia dovrebbero essere le opposizioni ad assumere un atteggiamento dialogante, considerato che Forza Italia qui è al governo".

