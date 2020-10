Infrastrutture in Sicilia, Musumeci chiede tavolo di confronto con il ministro De Micheli

"Malgrado le sue assicurazioni, a distanza di oltre quattro mesi, quel Tavolo di confronto non è stato ancora convocato". Lo scrive il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, in merito all’individuazione delle "infrastrutture di mobilità strategiche, necessarie alla Sicilia per acquisire un ruolo da protagonista nell’area del Mediterraneo".

L’impegno a istituire un momento di confronto tra governo centrale e Regione era stato assunto dal titolare del dicastero, su proposta di Musumeci, in occasione dell’incontro svoltosi a Roma il 16 giugno scorso al quale era presente anche il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

"Comprendo le sue difficoltà a far fronte a una grande mole di impegni - conclude il presidente nella sua

lettera - ma la invito a trovare modi e tempi per avviare il concordato confronto con il governo della Regione Siciliana". In quella occasione, il presidente Musumeci, accompagnato dall’assessore Marco Falcone, aveva sollecitato al ministro l'esigenza di far conoscere la reale volontà del governo Conte sull'ammodernamento della rete ferroviaria, sul completamento dell’autostrada da Mazara del Vallo a Gela, sulla creazione di

un porto hub per intercettare il traffico navale mercantile del Mediterraneo, sulle lentezze dei cantieri Anas e

sull'inserimento in agenda del collegamento stabile sullo Stretto.

Musumeci ha anche concordato con il ministro un Piano straordinario per le strade provinciali, coperto da un intervento finanziario di oltre seicento milioni di euro, con risorse regionali e statali. Da allora, però, il Tavolo romano non è stato più convocato, determinando così il sollecito del governatore siciliano.

