Canicattì, pubblicato il bando per gli assistenti ai disabili

Un bando per assistenti ai disabili gravi a Canicattì. Lo rende noto il sindaco Ettore Di Ventura, presidente del Distretto Socio Sanitario D3.

L'avviso è rivolto a tutti i soggetti giuridici in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e/o nei rispettivi albi e registri regionali di settore, che abbiano sede operativa stabilmente funzionante nel territorio del Distretto Socio Sanitario D3.

"Si tratta di prestazioni che riguardano esclusivamente la sfera socio-assistenziale di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità - dichiara Antonio Giardina, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Canicattì - e consistono in:

A. Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali.

B. Altri servizi professionali domiciliari.

C. Servizi professionali resi da animatori.

D. Percorsi di integrazione scolastica, servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come identificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/92. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico

E. Badante

I soggetti interessati a richiedere l'accreditamento, per uno o più dei suddetti servizi, dovranno presentare istanza di accreditamento e gli allegati esclusivamente con PEC a protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it entro le 12,00 di lunedì 16 novembre p.v.

Per ulteriori info e per scaricare la documentazione necessaria si può consultare la specifica sezione del sito istituzionale al link http://www.comune.canicatti.ag.it/.../L/IT/IDPagina/4876

