Emergenza Coronavirus, 140 amministratori siciliani scrivono a Conte e Musumeci

Gli amministratori di 140 comuni siciliani lanciano un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Una lettera che riassume tutte le più urgenti richieste in aiuto dei piccoli comuni siciliani che in questi mesi soffrono a causa dell'emergenza sanitaria. Tra queste il potenziamento delle guardie mediche o lo stanziamento di somme per le residenze sanitarie per anziani o i centri diurni. Il documento porta la firma di 14o componenti del Comitato amministratori Regione Sicilia.

"L’attuale situazione sanitaria preoccupa profondamente istituzioni e cittadini ed è per questo che abbiamo deciso di sottoporre alla vostra attenzione diverse questioni rilevanti che necessitano provvedimenti urgenti - scrivono nella lettera - Crediamo che sia opportuno intraprendere iniziative finalizzate a realizzare (o riqualificare, ove fossero già presenti) strutture sanitarie; ci riferiamo in particolar modo alle residenze sanitarie per anziani, alle case di cura e ai centri diurni. Ciò appare necessario alla luce dell’aumento dell’età media della popolazione e della crescita delle malattie cronico degenerative. A questi fini, dunque, auspichiamo che vengano impegnate somme congrue e predisposti i relativi bandi così che i Comuni possano avviare le opere necessarie".

"Altrettanto importante sarebbe, poi, realizzare un potenziamento delle guardie mediche, dotandole di dispositivi di intervento urgente - continua la lettera - Facciamo, inoltre, appello alla vostra sensibilità affinché possano essere avviati percorsi di formazione per il personale sanitario impiegato in queste strutture e affinché si portino celermente a termine tutti i concorsi riservati agli operatori sanitari. Siamo convinti che la diffusione capillare di tali presidi sanitari sia estremamente utile perché eviterebbe di congestionare le strutture ospedaliere, portate al collasso dall’emergenza pandemica, e darebbe una risposta concreta in termini di assistenza alle persone di età avanzata".

"Consci dell’impegno finanziario che queste azioni richiederebbero, ci dichiariamo anche favorevoli ad un ricorso al Recovery Fund, data la rilevanza dei beni in gioco.

"Essendo la tutela della salute pubblica interesse e obiettivo primario di tutti i livelli istituzionale- infine-crediamo nella necessità di un’opera congiunta tra base e vertici, perché soltanto con un dialogo costruttivo ed un proficuo lavoro sinergico tra Governo, Regione e Comunità locali possono essere superati annosi e pesanti problemi nel pieno rispetto delle popolazioni che ci onoriamo di rappresentare. Certi che la nostra sincera richiesta troverà da parte vostra il giusto accoglimento, restiamo al vostro fianco nel difficile compito che oggi siete chiamati a svolgere".

