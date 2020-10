Aeroporti di Trapani e Comiso, Cancelleri: "Continuità territoriale? Una grande vittoria"

Domani la a presentazione delle rotte in continuità territoriale dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani programmati dal 1° novembre prossimo. Presente, in collegamento da Roma, anche il Viceministro Cancelleri

"Fin da quando ero vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana mi sono battuto senza sosta per raggiungere questo risultato. Dal 1° novembre, per la prima volta in Sicilia, da Trapani e Comiso, i siciliani potranno volare a prezzi bassi e fissi. Questa è una grande vittoria del governo Conte e del Movimento 5 Stelle, ed è la dimostrazione

che la determinazione e l’impegno costante portano sempre risultati. Scriviamo oggi una pagina di storia importante perché finalmente, noi siciliani, non saremo più isolati", conclude Cancelleri.

© Riproduzione riservata