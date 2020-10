Coronavirus, Rocco Casalino è positivo: "Sintomi lievi"

Il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, è risultato positivo al Covid-19. "Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19 - spiega Casalino -. L'ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone", conclude il portavoce del premier.

