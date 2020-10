Nuovo Dpcm, quando parla Conte in conferenza stampa

Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da qualificate fonti di governo, potrebbe firmare il nuovo Dcpm solo nella giornata di domani. Il testo, infatti, sarebbe suscettibile di ulteriori modifiche in queste ore.

Sul tavolo, innanzitutto, ci sarebbe la possibilità di limitare gli spostamenti tra le Regioni, misura su cui non ci sarebbe il convinto accordo di tutti. La questione è stata posta dal premier anche nel corso della riunione con i capigruppo. Non è escluso pero', come è avvenuto altre volte, che il premier possa anticipare i tempi e parlare già questa sera. Tra i punti ancora discussi lo stop per i ristoranti alle 18 e il limite agli spostamenti tra le regioni.

