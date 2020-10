Coronavirus, positivo anche il ministro Boccia: "Siate prudenti e rigorosi"

Anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, è risultato "positivo al Sars-CoV-2. Sono completamente asintomatico e, per fortuna, come da protocollo, sono già in isolamento da giorni". Lo ha reso noto attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Il virus purtroppo è tra noi e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa. Siate tutti responsabili, prudenti e rigorosi: usate la mascherina e mantenete le distanze", è l’appello che lancia. "Io intanto mi rimetto al lavoro; buona giornata a tutti", conclude.

