Elezioni comunali: ballottaggio ad Agrigento, Carini, Augusta e Floridia. Lo spoglio in diretta

Seggi chiusi alle 14 e spoglio in corso nei 4 comuni siciliani chiamati al ballottaggio. Occhi puntati soprattutto su Agrigento, unico capoluogo di provincia dove si è votato ieri e oggi.

Nella città dei templi, la sfida tra il medico Franco Miccichè, la grande sorpresa di queste elezioni e l’uscente Calogero Firetto.

Sfide anche a Carini tra Giuseppe Monteleone, sostenuto dal Pd e liste civiche, e l’esponente del centrodestra Salvatore Sgroi. Ad Augusta ballottaggio tra Giuseppe Gulino, alla testa di liste civiche, e Giuseppe di Mare, sostenuto da civiche; sempre in provincia di Siracusa, a Floridia tra Marco Carianni e Salvatore Burgio.

L’affluenza definitiva per i ballottaggi di ieri e oggi nei quattro comuni coinvolti, si è attestata al 40,13%, in forte calo rispetto al 58,04% del primo turno: un contrazione del 17,91%. Il numero degli elettori ad Agrigento si è fermato al 42,62%, con un -20,37% circa rispetto al 2012, l'ultima volta che si era verificato un ballottaggio (in quel caso a votare si recò oltre il 60% degli aventi diritto). Affluenza minore rispetto alle precedenti elezioni anche a Carini dove ha votato il 32,05% (-14,53%), ad Augusta dove si è recato alle urne il 42,95% (-18,84%) ed infine a Floridia il 43,68% (17,80).

