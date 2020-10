Coronavirus, Musumeci "difende" i banchetti nuziali: "Qui i matrimoni sono grande festa"

"Non è possibile che le linee decise dal governo possono essere uguali per tutta la regione. All’interno di una cornice nazionale è giusto che noi governatori possiamo prendere alcuni provvedimenti non solo restrittivi, ma anche estensivi. Penso ad esempio al limite assurdo e irragionevole dei 30 invitati per un matrimonio. In Sicilia il matrimonio è una grande occasione per consolidare rapporti familiari, di amicizia". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, al Sole 24 Ore, questa mattina, all’interno dell’evento Innovation Days.

"C'è un’attività imprenditoriale consolidata - ha aggiunto - e rischiamo di metterla sul lastrico. Ho chiesto di comparare il numero degli invitati alle dimensioni dei locali. Continuiamo a ricevere centinaia di proteste da parte degli imprenditori... Mi auguro che si voglia dare ai governatori la possibilità di prendere misure anche diverse".

© Riproduzione riservata