Amministrative in Sicilia, Santoro: "Donato inopportuna sul risultato della Lega"

"Ingenerose e inopportune sia nel merito e sia nella forma si dimostrano le dichiarazioni rese alla stampa dalla europarlamentare Francesca Donato sul risultato delle amministrative e sulla guida del partito in Sicilia". Lo scrive in una nota l’avvocato penalista Stefano Santoro, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia.

"Chi è avvezzo alla politica e alle dinamiche elettorali, infatti - aggiunge -, sa bene che i risultati delle elezioni comunali non possono essere utilizzati come test per verificare lo stato di salute di un partito e ciò a maggior ragione quando si tratta di piccoli comuni, essendo competizioni nelle quali il corpo elettorale spesso opera scelte slegate dall’appartenenza ad un partito o dal proprio pensiero politico, basandosi sui programmi e in molti casi premiando il civismo. Ciò è dimostrato dai sondaggi che all’indomani del voto registrano una percentuale in aumento in favore della Lega. Ipotizzare, pertanto, la commissione di un errore politico e, cosa più grave, addebitarlo al segretario regionale del partito Stefano Candiani, come ha fatto la Donato, si dimostra autolesionistico e non rende un servigio al partito. Sarebbe opportuno da parte di tutti un maggior senso di umiltà e di unità".

"A Stefano Candiani - dichiara Santoro - va invece attribuito il grande merito di avere costruito dal niente il partito in Sicilia e di essere riuscito a farlo radicare nella nostra Regione, dimostrando spirito di servizio e abnegazione per la causa del partito e nell’interesse dei siciliani. La Lega in Sicilia al momento deve assolutamente costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide politiche che ci aspettano, coinvolgendo nelle prossime elezioni amministrative e regionali figure rappresentative delle categorie produttive e delle libere professioni che traducano in azione politica le richieste di buon governo che provengono dai territori".

