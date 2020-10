Sicilia, tutti i Comuni al voto: lo spoglio in diretta - Terranova vicina alla vittoria a Termini, Grillo trionfa a Marsala

Aggiornamento delle 18: Maurizio Zingales il sindaco eletto a Mirto in provincia di Messina. A capo di una lista civica, con il 60,15% ha avuto la meglio su Ferdele Fiocco (39,85%).

Aggiornamento delle 17.48: A Campobello di Mazara si conferma l’uscente sindaco Giuseppe Castiglione, battuto quindi Ingroia. A Favignana vince Forgione. A Termini Imerese praticamente certa la vittoria al primo turno per la Terranova.

Aggiornamento delle 17.29: A Camastra, nell'Agrigentino, vittoria di Dario Gaglio.

Aggiornamento delle 17.12: Ad Enna dopo lo scrutinio di metà delle sezioni il sindaco uscente Dipietro è nettamente avanti col 60%, il suo diretto inseguitore Cardaci è fermo al 24%.

Aggiornamento delle 17.06: A Termini Imerese Maria Terranova avanti con oltre il 44%, seguita da Caratozzolo con il 28%, quando mancano 4 sezioni.

Aggiornamento delle 16.55: A Naso Gaetano Nani è il nuovo sindaco. A San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante ha largamente superato il quorum ed e' stato eletto primo cittadino.

Aggiornamento alle 16.50: A Marsala Massimo Grillo sarebbe avanti con oltre il 50% dei voti. Di Girolamo fermo al 30%, ancora più indietro gli altri.

Aggiornamento delle 16.41: A Milazzo dopo oltre la metà delle sezione scrutinate sarebbe in testa Pippo Midili.

Aggiornamento delle 16.31: Primi risultati anche ad Agrigento: Miccichè sarebbe in vantaggio sul sindaco uscente Firetto.

Aggiornamento delle 16.08: Secondo i primi dati, a Barcellona Pozzo di Gotto è in vantaggio Pinuccio Calabrò, del centrodestra, seguito da Antonio Mamì, del M5S/PD, staccatissimo.

Aggiornamento delle 15.54: Secondo quanto riportato, dalle prime sezioni scrutinate a Marsala sarebbe nettamente avanti il candidato Massimo Grillo. Staccato il sindaco uscente Di Girolamo.

Aggiornamento delle 15.45: Bassa l’affluenza per l’elezione di sindaci e consigli comunali nei comuni chiamati alle urne oggi in Sicilia. Alle ore 14, data di chiusura dei seggi, è stata del 59,18%. I votanti sono stati 409.367.

Aggiornamento delle 14.09: Iniziato lo spoglio. Sono noti già due sindaci: quello di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, dove si è confermato il candidato unico, Giuseppe Minutilla, esponente di DiventeràBellissima, formazione del governatore Nello Musumeci; e quello di Gibellina, nella Valle del Belice (Trapani), dove resta primo cittadino, al termine di una corsa anche qui in solitaria, Salvatore Sutera, a capo di una lista civica.

***

In diretta su Gds.it lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni amministrative in 60 Comuni siciliani.

In Sicilia, invece, Agrigento ed Enna sono i capoluoghi di provincia coinvolti. Tra i Comuni più grandi Marsala, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, San Giovanni La Punta, Carini, Termini Imerese e Misilmeri e Augusta.

I comuni interessati alla tornata amministrativa dovevano essere 61 ma Tremestieri etneo è stato escluso dal voto a causa di illeciti penali rilevati dalla magistratura nella raccolta e autenticazione delle firme. Ieri sera alle 22, a chiusura seggi, l’affluenza alle urne era stata del 45,54%.

