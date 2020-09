Coronavirus, Razza: "Sbagliato dire che Covid non ce n'è ma aumentano i guariti"

I guariti dal coronavirus sono in aumento in Sicilia. Un dato incoraggiante che però non deve fare abbassare la guardia. E a lanciare l'avvertimento è lo stesso assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

"Gli oltre quattrocento guariti in Sicilia negli ultimi sette giorni sono un segnale incoraggiante. Ovviamente esistono anche altri numeri - dice -, ma sapere che dal Coronavirus si guarisce è una iniezione di sano ottimismo anche contro chi, forse per paura, vede tutto nero".

Non bisogna nè è essere troppo ottimisti ma nemmeno troppo pessimisti, dice Razza. "Non possiamo nemmeno dire che Covid non ce n'è, lo abbiamo sempre saputo, ma affermare che con il Covid moriremo tutti è altrettanto sbagliato e fuorviante. Per questo consiglio a chiunque di diffidare dagli ultras di queste due assurde teorie", conclude commentando i dati dei guariti in Sicilia che negli ultimi sette giorni hanno fatto registrare un significativo incremento.

