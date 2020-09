Pescherecchi sequestrati in Libia, Musumeci: "Troppi silenzi dalla Farnesina"

Ancora ansia per i pescherecci di Mazara sequestrati in Libia, a 35 miglia a nord di Bengasi. "Dopo 26 giorni non abbiamo ancora alcuna notizia sul rilascio dei due motopescherecci di Mazara del Vallo, sequestrati dalle autorità libiche il primo settembre. Non è assolutamente tollerabile questo silenzio da parte del ministero degli Esteri", dice il presidente della Regione, Nello Musumeci.

"Ci sono le famiglie dei 18 pescatori che attendono con angoscia e trepidazione che la Farnesina faccia conoscere la verità, qualunque essa sia - prosegue -. Nè bastano le rassicurazioni fornitemi personalmente dal premier Conte circa un suo intervento su Tripoli. Il tempo delle parole e delle buone volontà è abbondantemente scaduto. Rinnovo l'invito al governo centrale per una rapida soluzione della vicenda e faccio appello alla rappresentanza parlamentare siciliana affinché eserciti su Roma la necessaria pressione”.

© Riproduzione riservata