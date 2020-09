Scontro tra la Mussolini e la Lucarelli, Selvaggia: "Non prendo lezioni da te"

Scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli durante la seconda puntata di "Ballando con le Stelle", andata in onda su Rai 1 sabato 26 settembre.

Al centro delle accese parole tra la Mussolini e la Lucarelli c'è un tema molto scottante, quello del "femminismo". Il giudice Lucarelli è stato molto severo con la concorrente Mussolini dopo la sua esibizione. Alessandra Mussolini non ha accettato le parole del giudice del talent e l'ha additata sostenendo di averla giudicata solamente in quanto donna. "Voglio dirti che le donne possono e devono fare quello che vogliono indipendentemente dall'età", ha detto.

Selvaggia Lucarelli, a quel punto, non ha incassato il colpo in silenzio ed è sbottata. "Lezioni di femminismo dalla Mussolini non ne prendo", ha detto.

A due donne dagli animi forti come Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini è bastato poco per accendersi e lo scontro stava degenerando, tanto da richiedere l'intervento di Milly Carlucci che ha riportato l'argomento sul ballo.

