Scuola, Azzolina ad Agrigento: "In Sicilia investiti 32 milioni per l'edilizia"

Stanziati nuovi fondi per l'edilizia scolastica in Sicilia. Lo annuncia il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo ad Agrigento al congresso nazionale Fidapa.

"Per la Sicilia abbiamo investito 32 milioni di euro per l’edilizia leggera, abbiamo dato 13 milioni e mezzo per l’affitto di nuovi spazi e 20 milioni per gli studenti meno abbienti per libri gratis e kit didattici".

"I docenti - aggiunge il ministro - stanno facendo un grandissimo lavoro, assieme al personale Ata, ai dirigenti scolastici. Vorrei che i pregiudizi nei confronti dei docenti finissero perchè stanno lavorando molto bene e non capisco perchè tutte le volte che si parla dei professori si deve dire che non ricoprono bene il loro ruolo, che vogliono stare tutti casa. Basta, rispettiamoli perchè - prosegue - sono loro che rappresentano il presente e il futuro del nostro Paese. Alcune criticità ci sono, ma piano piano le risolveremo se tutti lavorano insieme con l’obiettivo che è quello di garantire l’istruzione ai nostri studenti".

