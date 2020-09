Muore a Roma il giornalista ed ex parlamentare Peppino Cardarola

E’ morto a Roma, dopo una breve malattia, Peppino Caldarola, ex dirigente del Pci e parlamentare con l’Ulivo. «E' morto Peppino Caldarola. Bisognerà parlare di lui, della sua militanza, della sua intelligenza. Oggi però mancano le parole. Gli volevo bene», scrive su Twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Caldarola ha diretto per molti anni la rivista Rinascita ed ha fondato e poi diretto Italiaradio. Nella seconda metà degli anni Novanta ha diretto il quotidiano l’Unità.

«La morte di Peppino Caldarola è una grande perdita. E’ stato direttore dell’Unità in anni difficili, punto di riferimento per intere generazioni, spirito critico e osservatore acuto. Mi mancherà». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti

