Regionali e referendum, seggi aperti: ecco per cosa si vota, alle 12 affluenza dell'11%

Si aprono i seggi per le consultazioni elettorali. Tra oggi e domani si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Oggi i seggi, aperti alle 7, chiuderanno alle 23, lunedì rimarranno aperti dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l’affluenza per il referendum costituzionale è dell’11,07%.

Per il Referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Per le Suppletive del Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni.

Le elezioni regionali (in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interesseranno 18.471.692 elettori e un totale di 22.061 sezioni. Le Amministrative si svolgeranno, invece, in 957 comuni, di cui 608 nelle regioni a statuto ordinario e 349 nelle regioni a statuto speciale: per un totale di 5.703.817 elettori alle urne e 6.756 sezioni.

A causa della paura dei contagi da coronavirus, però, sono molti i presidenti e i componenti dei seggi elettorali nominati dalla Corte di Appello che hanno rinunciato all'incarico. A denunciarlo Comuni e Prefetture ai quali sono giunti numerosissimi certificati medici, o presunti tali, che ne giustificano l'assenza. A Palermo quindici presidenti e 700 scrutatori - già sostituiti - hanno dato forfait.

Pronti a sostituirli oltre 200 volontari della Protezione civile in tutta Italia.

