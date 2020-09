Migranti, Di Maio: "Da giorni zero partenze dalla Tunisia"

"E' qualche giorno che abbiamo zero partenze dalla Tunisia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5, in tema di immigrazione.

Secondo Di Maio "la situazione è ancora lontana dal risolversi" ma "le interlocuzioni con la Tunisia e alcune azioni importanti che abbiamo fatto" permetteranno di "fermare questi flussi migratori".

Il ministro degli Esteri si è poi soffermato anche sulla situazione in Libia: "Noi comunque, pur riconoscendo il governo di Tripoli, abbiamo sempre sostenuto il dialogo per tutte le parti. Adesso il fatto che il governo Sarraj abbia la possibilità di chiudere un accordo per il cessate il fuoco, significa anche che stiamo lavorando alla riattivazione dell’accordo del 2008 con la Libia che permetterà a molte nostre imprese di partecipare alla ricostruzione". Per Di Maio, "l'Italia è stata accusata di ambiguità perchè parlava con tutti, ma noi abbiamo sempre parlato con tutti per favorire questo processo di dialogo che finalmente comincia a fare vedere passi in avanti. Finchè le armi tacciono è sempre un fatto positivo in Libia". (ITALPRESS).

