Pista ciclabile che colleghi Reggio a Messina: l'ipotesi del ministro scatena i social

Una pista ciclabile che colleghi Reggio Calabria e Messina: l’ipotesi è al vaglio di una speciale commissione, stando a quanto riferisce la ministra Paola De Micheli su Twitter. «Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L’opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile».

Il post, che lascia intravedere la possibilità di rimettere mano al progetto del Ponte o di un tunnel sotto lo Stretto, è stato però bersagliato dai commenti ironici degli utenti. Scatenati: ben 2.883 sono stati i commenti al post, a fronte delle poche decine raccolte da quelli precedenti. «Si potrebbe provare col teletrasporto», commenta l’esponente dem Matteo Orfini assieme a una gif con il Dottor Spock di Star Trek.

«Ma se invece ci incontrassimo tutti in spiaggia a Trapani e spingessimo fortissimissimamente verso est così da spostare la Sicilia e unirla alla Calabria?», propone chi si fa chiamare Panigotto. Il fumettista Francesco Artibani propone una soluzione da Banda Bassotti all’attacco del deposito di Zio Paperone: «Catapulte o grandi fionde, pensateci!».

