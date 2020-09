Ponte sullo Stretto o tunnel: nasce commissione per decidere come collegare Sicilia e Calabria

Si è riunita per la prima volta la commissione che farà una valutazione su qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria.

Non c'è solo il ponte tra le ipotesi. Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli a Tg2 Post. "Ci sono tre possibilità: il ponte, il tunnel appoggiato sul fondo del mare e poi il tunnel vero e proprio", ha spiegato De Micheli, sottolineando: "Noi vogliamo che venga collegata la Calabria e la Sicilia sia su ferro che su strada che con una pista ciclabile" e in quest'ottica serve prima "uno studio trasportistico, poi una valutazione economica e ingegneristica".

Intanto, la Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni, su proposta di Sicilia e Calabria, ha inserito il progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto nel Piano straordinario di infrastrutturazione. Un risultato importante in vista del dibattito parlamentare sulla conversione del 'Decreto agosto' che, di fatto, inserisce il Ponte nella programmazione delle opere da finanziare con il Recovery Fund".

In una nota, Jole Santelli, presidente della Regione Calabria commenta: "Un tassello significativo sulla strada della reale fattibilità di una infrastruttura strategica, non solo per due regioni del Mezzogiorno: Calabria e Sicilia, ma per l'intero Paese. Un progetto chiave, capace di dare nuova centralità al Sud nel contesto del Mediterraneo e dell'Europa".

