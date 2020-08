Migranti, Provenzano: "C'erano meno positivi a Lampedusa che al Billionaire"

"C'è stata un'emergenza nell'hotspot di Lampedusa, ma si tratta di numeri che abbiamo già gestito in altri anni. La polemica è montata nel giorno in cui c'erano meno positivi a Lampedusa che al Billionaire di Briatore. Da lì è nato uno scontro istituzionale che, veramente, avremmo potuto risparmiarci. Comunque credo che il problema sia già superato perché si trattava di un'ordinanza farlocca, di propaganda, che non ha avuto alcun effetto se non quello, nemmeno sapevo che ci fosse di scatenare il sindacato dei prefetti che, per la prima volta, ha detto: 'è bene che si chiariscano i ruoli istituzionali'. È stata una cosa molto grave perché si è strumentalizzato un caso a Lampedusa e si è usata la Sicilia per fornire argomenti alla campagna elettorale di Salvini in altre regioni". Così ad Agorà Estate su Rai3, il Ministro per il mezzogiorno e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. (ANSA).

© Riproduzione riservata