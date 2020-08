Coronavirus, pronta altra stretta di Musumeci: controlli per chi arriva da Malta, Spagna e Grecia

Nuove restrizioni anti Covid in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, secondo quanto apprende l'Italpress, ha pronta un’ordinanza con la quale si impongono misure di controllo sanitario su quanti rientrano da Malta, Spagna e Grecia.

Intanto, in serata, in un colloquio con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il governatore siciliano ha rappresentato la gravità della situazione dei migranti nell’Isola, ribadendo la netta contrarietà alla realizzazione di qualsiasi tendopoli e la soluzione - da sempre proposta - di navi in rada per la quarantena e di rinforzi con i militari dell’esercito. Per l’una e l’altra proposta il ministro ha assicurato di stare già provvedendo in queste ore.

