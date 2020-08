Deputati con bonus Covid, Crimi: "C'è qualcuno del M5S? Si dimetta, per me è fuori"

Hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro al mese per le partite Iva, ne avevano diritto nonostante lo stipendio da parlamentari di oltre 12 mila euro e l'hanno ottenuto. Ora però 5 deputati rischiano la 'gogna' e l'addio alla politica, o al loro partito.

La bufera nel Parlamento scoppia quando la direzione centrale Antifrode, anticorruzione e trasparenza dell’Inps scopre la stranezza e scatta la caccia ai 5 'furbetti' del Palazzo.

Il coro è unanime: "Dimettetevi". Nel pomeriggio le voci si concentrano su 3 partiti: i parlamentari sarebbero tre leghisti, uno del Movimento 5 stelle e uno di Italia viva. Top secret i nomi. Si parla anche di un giro di bonus percepiti da sindaci, presidenti di regione, assessori e consiglieri. In attesa che qualcuno si autodenunci, all’orizzonte non ci sono sanzioni né richiami parlamentari. Dai partiti decine di commenti di condanne, nessuna conferma. Matteo Salvini è il più netto: denuncia la richiesta come "una vergogna" e tre ore dopo gela i responsabili: "Chiunque siano, immediata sospensione".

Il presidente della Camera Roberto Fico, sentenzia sui social: "E' una vergogna", facendo appello ai 5 perché "chiedano scusa e restituiscano quanto percepito". Sottolinea che è una questione di "dignità e opportunità", perché, va ricordato, "in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo degli obblighi morali, al di là di quelli giuridici".

"Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del Movimento 5 stelle. Se così fosse, chiunque sia, sappia che oltre alla 'confessione' è meglio che presenti anche le dimissioni da parlamentare. Per me è già fuori dal Movimento". Così twitta il capo politico del M5s Vito Crimi.

