Dall'Asael la "Newsletter dell'amministratore locale" per i comuni siciliani

L'Asael arricchisce i servizi formativi e informativi nei confronti di sindaci, assessori e consiglieri comunali siciliani con un nuovo strumento: la 'Newsletter per l'amministratore locale'. Si tratta di un servizio di informazione mensile gratuito attraverso il quale l'associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani si preoccuperà di condividere le maggiori novità legislative, le buone pratiche e le occasioni di finanziamento per i Comuni.

Particolare rilievo avrà la sezione dedicata alle maggiori notizie provenienti dal mondo istituzione regionale. Si potranno leggere i principali aggiornamenti riguardanti l'attività dell'Assemblea regionale siciliana, il contenuto dei disegni di legge in discussione e anche le principali novità provenienti dall'attività dell'Esecutivo regionale e della conferenza regionale che raduna i rappresentanti delle autonomie locali e la Regione. Una sezione sarà inoltre dedicata all'attività dell'Asael. Ogni numero sarà quindi un prodotto su misura per gli amministratori locali siciliani affinché le maggiori novità siano ben messe a fuoco e approfondite con lo scopo di fare massa critica attorno ai temi di maggiore interesse per gli enti locali. Gli amministratori locali interessati a ricevere il servizio potranno farlo inviando una richiesta all'indirizzo mail asaelpait@gmail.com dell'associazione.

"Nell'età dei social media gli utenti sono bombardati quotidianamente da informazioni che spesso rimangono come un ricordo sfocato e così abbiamo sentito la necessità di offrire agli amministratori uno strumento che miri all'approfondimento di notizie accuratamente selezionate per consentire che le principali informazioni siano facilmente messe a fuoco - afferma il presidente dell'Asael, Matteo Cocchiara -. In quest'ottica la nostra newsletter assume lo scopo di realizzare, in modo diffuso e sempre più capillare, una formazione continua delle classi dirigenti degli enti locali. Attraverso la condivisione delle notizie però - prosegue Cocchiara - l'Asael punta a realizzare anche altri obiettivi: fare il punto delle novità, mettere a conoscenza delle opportunità, ricondurre a sistematicità un quadro in continua e repentina evoluzione, focalizzare gli amministratori verso alcuni temi rilevanti per la vita degli enti locali".

