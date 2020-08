Migranti in fuga dopo l'arrivo in Umbria dalla Sicilia. «Dopo Latina, anche in Umbria clandestini appena arrivati dalla Sicilia sono già IN FUGA. Liberi di girare e potenzialmente positivi Covid. Ditemi se è una situazione normale». Questo il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, sul proprio account Twitter.

