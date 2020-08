Migranti, Di Maio: "Da Berlino aiuti per non lasciare sola l'Italia"

Mano tesa da Berlino per aiutare l'Italia a fronteggiare l'emergenza sbarchi. «Grazie all’amico e collega Maas. Le sue parole di oggi sono un segnale molto importante per l'Italia. Abbiamo sempre detto che il tema migranti non può essere affrontato solamente dal nostro Paese. Perché chi arriva sulle nostre coste arriva su suolo europeo. Oggi la Germania ha detto che non lascerà da sola l’Italia. Ha teso una mano nei nostri confronti, grazie anche ai rapporti di leale e strette collaborazione tra i nostri due Paesi», ha commentato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interpellato dall’Ansa.

«Adesso - aggiunge - serve una risposta di tutta l’Europa. Stiamo affrontando - ha proseguito Di Maio - un periodo senza precedenti, il problema sanitario non può essere sottovalutato».

«Come governo - ha concluso - stiamo già intervenendo per fermare le partenze, ma non possiamo abbassare la guardia: serve il contributo di tutti. Di tutta l’Europa».

