Coronavirus e migranti, Boccia replica a Salvini: Il 75% dei positivi sono italiani"

"Il 75% dei positivi sono italiani, contagiati da altri italiani": a sottolinearlo è il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che in un’intervista al Corriere della Sera ha criticato la linea del leader leghista, Matteo Salvini, su Covid e migranti accusandolo di creare "un clima d’odio".

"Quanto ai positivi stranieri salvati in mare, vengono tutti sottoposti a test e tamponi e molti di loro ripartono immediatamente. Non mi pare il tema", ha insistito. "Salvini nega l’emergenza sanitaria e prova a riportare il Paese nel clima di odio e rabbia su sicurezza e immigrazione ma siamo in un’altra fase", ha sottolineato il ministro.

Sul dietrofront sul distanziamento nei treni ad Alta velocità, Boccia ha minimizzato: "I ministri della Salute e dei Trasporti si sono raccordati subito e hanno definito regole che garantiscono massima sicurezza. Le aziende avevano spinto verso un’accelerazione ma è bene essere prudenti". AGI

