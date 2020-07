Mattarella compie 79 anni e il web si scatena: "Auguri Presidente!"

Molti sono semplici auguri, tanti i ringraziamenti e tra questi alcuni ricordano, con un sorriso, il video fuorionda in cui Sergio Mattarella faceva notare di non essere potuto andare dal barbiere, come ogni italiano, a causa del lockdown. Il Presidente della Repubblica compie 79 anni (è infatti nato a Palermo il 23 luglio 1941) e sul web sono già diversi a ricordare la data, tanto che su Twitter gli hashtag #mattarella e #auguripresidente sono già ai primi posti nelle tendenze.

Oltre ai tradizionali auguri, sono tanti gli italiani che esprimo gratitudine per la «guida» e per «l'impegno a difesa della costituzione e del paese» del Capo dello Stato in questi anni. Ma il pensiero dei più va soprattutto ai mesi difficili della pandemia di coronavirus, ai gesti e alle parole con i quali Mattarella ha accompagnato e incoraggiato gli italiani.

Dunque, oltre alle tante citazioni dei discorsi del Presidente, tra le immagini più utilizzate per accompagnare i post di auguri ci sono il video fuorionda durante il lockdown e la foto del Presidente da solo all’Altare della Patria il 25 aprile. Un’immagine rimasta nella storia dei tre mesi di maggiore diffusione dell’epidemia che qualcuno ha voluto sdrammatizzare rappresentando Mattarella sulla scalinata del Vittoriano accompagnato da uno stuolo di supereroi. «Mica è da tutti riuscire a gestire con calma la follia di questi anni difficili» commenta il post di un account collettivo: pochissime invece le critiche, mentre altri esprimono chi «affetto» e chi «stima».

