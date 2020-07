Coronavirus, Speranza: stop ai voli anche da Serbia, Montenegro e Kosovo

Si allarga la lista dei Paesi considerati a rischio contagio per l''Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annuncia su Fb la firma di una nuova ordinanza che aggiunge "Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio".

E spiega: "Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori - ha affermato Speranza - ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l'epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora".

Intanto, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", su Radio Cusano Campus, rassicura sull'arrivo dei migranti."Non dobbiamo avere paura" dei migranti positivi al coronavirus e "bisogna essere tranquilli sul trasferimento, che viene fatto in sicurezza". E ancora: "Ai cittadini direi - ha aggiunto - di essere più contenti del fatto che sia stato trovato un migrante positivo ed isolato, piuttosto che non venga trovato perché è sfuggito ai controlli".

"È chiaro - ha proseguito Sileri - che vi sia un incremento di contagi da coloro che provengono da zone in cui il virus è meno sotto controllo rispetto al nostro Paese. Da una parte c'è il blocco dei voli, dall'altra un maggior numero dei tamponi come avviene ad esempio per i migranti che sbarcano".

