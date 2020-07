"Troppi casi di coronavirus", Speranza blocca i voli dal Bangladesh

Stop ai voli provenienti dal Bangladesh in Italia. Lo ha ordinato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo arrivato ieri a Roma.

In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rende noto il Ministero della Salute, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

«Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al covid 19 riscontrati sull'ultimo aereo arrivato ieri a Roma - scrive su Facebook il ministro della Salute -. La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza».

