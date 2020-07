Umberto Bossi ricoverato all'ospedale di Varese: "Non è in gravi condizioni"

Umberto Bossi «non è in gravi condizioni». Lo riferisce in una nota l’Ospedale di Circolo di Varese. «Da ieri sera - si legge - è ricoverato all’Ospedale di Circolo di Varese nel reparto di Gastroenterologia per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Le condizioni del paziente non sono gravi. L’arrivo in ambulanza riferito da alcune fonti giornalistiche, non è stato dettato da un particolare situazione di urgenza ma da una scelta della famiglia in considerazione delle circostanze legate all’emergenza Covid».

Bossi, secondo quanto si apprende, sarebbe stato ricoverato ieri sera per un forte mal di schiena. Su invito dell’ambasciatore Eisenberg, avrebbe dovuto partecipare questa sera alle 19 alle celebrazioni via web per il 244* anniversario dell’indipendenza Usa.

