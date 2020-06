Bongiorno responsabile del dipartimento di Giustizia della Lega, Santoro: "Pronto a collaborare"

Giulia Bongiorno è la nuova responsabile nazionale del dipartimento di Giustizia della Lega. “Congratulazioni per il prestigioso incarico conferito a Giulia Bongiorno da Matteo Salvini. Competenza, preparazione, professionalità e grande pragmatismo caratterizzano l’avvocato Bongiorno. Collaboreró con grande entusiasmo, rappresentando le esigenze dell’avvocatura e degli operatori della giustizia e per dare risposta ai cittadini, soprattutto per far sì che possa avviarsi in concreto una riforma della giustizia". Così commenta la nomina l'avvocato penalista Stefano Santoro, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia.

