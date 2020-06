La giunta Musumeci completa le nomine: ecco tutti i dirigenti regionali

La giunta Musumeci ha completato il quadro dei dirigenti regionali. Nella riunione di stasera nel Palaregione di Catania, il governo regionale ha provveduto alle nomine dei vertici dei dipartimenti in scadenza.

Quattro dirigenti erano già stati nominati nei giorni scorsi, ovvero Ignazio Tozzo al Bilancio, Benedetto Mineo alle Finanze, Patrizia Valenti alla Formazione e Dario Cartabellotta all’Agricoltura.

Salvo Cocina lascia i Rifiuti e le Acque e va alla Protezione Civile. Fa il percorso inverso Calogero Foti, che fino a ieri ha gestito la fase dell’emergenza Covid e ora passa all’emergenza discariche. L’altra mossa a sorpresa è quella che vede Carmen Madonia, capo di gabinetto di Musumeci, promossa a Capo del Personale. Lì sembrava dover tornare Giovanni Bologna, ormai ex ragioniere generale, che invece è stato scelto per guidare l’ufficio Legislativo e legale. Bologna terrà anche, ma ad interim, la poltrona di dirigente del dipartimento Lavoro. Maurizio Cimino, parente dell'ex assessore al Bilancio (oggi in Sicilia Futura) promosso agli Affari Extraregionali spinto da Fratelli d’Italia. Maria Concetta Antinoro, dirigente intermedio del Turismo, promossa alla Certificazione dei programmi cofinanziati dall’Ue .

L’assessorato alla Formazione e all’Istruzione, guidato da Roberto Lagalla, sdoppia i dipartimenti. Per quello storico (Formazione) era già stata scelta Patrizia Valenti, di area centrista. Per il nuovo dipartimento Istruzione e Università è scattata la promozione di Antonio Valenti, già capo di gabinetto di Lagalla e in passato dirigente dell’università proprio quando rettore era l’assessore.

L’ultima delle 5 promozioni è stata quella di Rino Beringheli, che lascia il ruolo di capo di gabinetto dell’assessore Razza alla Sanità e fa il salto al dipartimento Urbanistica dell’assessorato guidato da Toto Cordaro.

Ecco l'elenco completo dei dirigenti:

Dipartimenti della presidenza

Ufficio Legislativo e legale: Giovanni Bologna

Protezione Civile: Salvo Cocina

Affari Extraregionali: Maurizio Cimino

Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Ue: Maria Concetta Antinoro

Ufficio speciale di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Ue: Grazia Terranova

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca

Agricoltura: Dario Cartabellotta

Pesca mediterranea: Rosolino Greco, ad interim

Sviluppo rurale e territoriale: Mario Candore

Assessorato delle Attività produttive

Attività produttive: Carmelo Frittitta

Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica

Funzione pubblica e del Personale: Carmen Madonia

Autonomie locali: Margherita Rizza

Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana

Beni culturali e dell'identità siciliana: Sergio Alessandro, in proroga

Assessorato dell'Economia

Autorità regionale per l'innovazione tecnologica: Vincenzo Falgares

Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità

Acqua e rifiuti: Calogero Foti

Energia: Salvatore D'Urso

Assessorato della Famiglia, politiche sociali e lavoro

Famiglia e politiche sociali: Rosolino Greco

Lavoro: Giovanni Bologna (interim)

Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità

Infrastrutture: Fulvio Bellomo

Dipartimento tecnico: Salvatore Lizzio

Assessorato dell'Istruzione della Formazione

Formazione professionale: Patrizia Valenti

Istruzione e Università: Antonio Valenti

Assessorato della Salute

Pianificazione strategica: Mario La Rocca

Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico: Maria Letizia Di Liberti

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Ambiente: Giuseppe Battaglia

Urbanistica: Rino Beringheli

Corpo Forestale: Giovanni Salerno

Assessorato del Turismo

Turismo, Sport e Spettacolo: Lucia Di Fatta

