Stefano Santoro è il nuovo responsabile del dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia

L’avvocato Stefano Santoro è stato nominato responsabile del dipartimento Giustizia per la Regione Siciliana della Lega.

“E’ un compito oneroso che accetto di buon grado - commenta la nomina l'ex consigliere ed ex assessore comunale di Palermo -, vista la difficile situazione che si è creata a seguito della sospensione dell’attività giudiziaria per l'emergenza sanitaria e che continua ad essere a regime ridotto con il rinvio della maggior parte delle udienze già all’anno prossimo, che ha messo in gravi difficoltà l'avvocatura in assenza di concreti aiuti da parte del governo nazionale. Il tema va affrontato con grande serietà e attenzione - aggiunge -, soprattutto dopo lo scandalo che ha visto protagonista l’ex presidente di ANM Luca Palamara e alcuni ex componenti del CSM. Ringrazio il partito e il commissario regionale Stefano Candiani per la fiducia”.

© Riproduzione riservata