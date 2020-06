"Inno alle SS", Samonà si scusa: "Non sono più quello di allora"

L'assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, torna a parlare delle polemiche sollevate da una sua poesia che farebbe riferimento alle SS e annuncia l'interesse, da parte della Regione sicilia di "acquisire il brand Targa Florio per evitare che lo portino via. Deve continuare a essere un bene di questa terra". Lo ha detto nel corso della conferenza stampa tenutasi a Bagheria insieme al leader della Lega, Matteo Salvini.

A proposito del testo filonazista ha spiegato: "Se la comunità ebraica è irritata, chiedo scusa, ci mancherebbe. Per me il nazismo è stato un orrore della storia, come il comunismo. Quella mia poesia? Avevo vent'anni in meno, non sono quello di allora. Undici anni fa presi parte ad un convegno a Milano, c'era anche Dario Fo, contro lo smantellamento del memoriale italiano ad Auschwitz".

In riferimento invece al post in cui manifestava stima all’estremista nero Stefano Delle Chiaie ha specificato: "Stima per Stefano Delle Chiaie? È morto, non è una questione di stima. Appartiene, come altri, ad anni ormai sepolti. L’Italia dovrebbe uscire dai veleni e dall’odio reciproco".

© Riproduzione riservata