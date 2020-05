La giunta Musumeci nomina 4 direttori generali: dal Bilancio alla Formazione, ecco chi sono

Una lunga riunione della giunta Musumeci ha portato ieri a tarda sera alle prime 4 nomine dei direttori generali dei dipartimenti della Regione i cui contratti scadono il 31 maggio.

Ignazio Tozzo è il nuovo ragioniere generale, prende il posto di Giovanni Bologna. Tozzo, ex dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Sanità, fu eletto tre anni fa dall'Ars consigliere nella sezione di controllo della Corte dei conti.

Alle Finanze va invece Benedetto Mineo, anche lui con un passato nell'amministrazione regionale. Alla Formazione nominata Patrizia Valenti, mentre all'Agricoltura confermato Dario Cartabellotta. Entrambi volti noti alla Regione anche per aver ricoperto il ruolo di assessori durante il governo Crocetta. Per le altre nomine si procederà per step.

