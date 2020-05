Coronavirus, Guido Bertolaso al posto di Candela in Sicilia: vertice alla Regione, si attende l'ok

Guido Bertolaso potrebbe prendere il posto di Antonio Candela, finito ai domiciliari nell'inchiesta sulla corruzione nella sanità siciliana. L’ex capo della Protezione Civile, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ieri è arrivato a Palermo e ha incontrato a Palazzo d’Orleans Musumeci e l’assessore Ruggero Razza.

Il governatore avrebbe chiesto a Bertolaso di assumere il vertice del comitato tecnico scientifico per fronteggiare l'emergenza coronavirus, che fino a giovedì scorso era presieduto da Candela. Nulla è trapelato sull'incontro, si attende di conoscere la sua disponibilità ad accettare l'incarico.

