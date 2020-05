Movida con controlli ma nessuna sanzione a Palermo, Musumeci: non serviranno interventi estremi

Dopo il bastone, la carota. Il presidente della Regione Nello Musumeci addolcisce la pillola dopo le minacce di chiusura delle piazze più frequentate nelle ore serali. Meno gente alla Vucciria di Palermo ieri sera, ma anche per la forte presenza di forze dell'ordine che hanno pattugliato i luoghi della movida. Il risultato è comunque positivo: nessun assembramento e zero sanzioni.

"Sono convinto che non ci sarà bisogno di ricorrere a interventi estremi. Credo che l'esuberanza giovanile, la voglia di riassaporare il piacere della libertà abbia determinato situazioni critiche. Sono convinto che il senso di responsabilità dei siciliani prevarrà".

Musumeci lo ha detto al programma Centocittà di Rai Radio Uno, tornando sulla presenza nella Vucciria di numerosi giovani senza mascherine e senza rispettare le distanze imposte dalla pandemia Covid-19.

Il governatore ha sottolineato come la "Sicilia ha dato un grande esempio per otto settimane, sorprendendo anche chi parla del Sud per luoghi comuni". "Il dato basso di contagi in Sicilia - ha osservato Musumeci - è stata la conseguenza di una condotta responsabile: qui abbiamo seguito la linea della prudenza, del massimo rigore, della fermezza e abbiamo chiuso l'isola a fine febbraio, tra tante polemiche, ma poi i numeri ci hanno dato ragione".

