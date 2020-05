Regione, bufera sull’assessore leghista ai Beni culturali: traballa Francilia

Alla fine potrebbe anche spuntarla lui. Ma ieri la nomination di Matteo Francilia all’ingresso in giunta ha traballato. È stata la stessa Lega a sondare altri possibili candidati a guidare l’assessorato ai Beni Culturali offertole da Musumeci: e in primis è stata fatta una corte spietata a Pietrangelo Buttafuoco, che però ha risposto «no, grazie».

"No Beni culturali alla Lega": Palermo si ricopre di striscioni e chiede le dimissioni di Musumeci “No Beni Culturali alla Lega Nord - Musumeci dimettiti!“, è lo slogan con cui si è svegliata Palermo questa mattina Su Facebook è nato anche un gruppo che porta lo stesso nome e che conta ormai 30mila iscritti A scatenare la protesta la scelta di affidare l’Assessorato dei Beni Culturali ad un esponente della Lega Tanti i commenti di dissenso e tanti le persone che chiedono le dimissioni di Musumeci Nelle scorse ore i commenti hanno lasciato il posto alle tante foto degli striscioni di protesta Per il 2 giugno è in programma una manifestazione in piazza A Palermo occuperanno la piazza davanti l’Assemblea Regionale Siciliana

Sul giornalista e scrittore etneo ci sarebbe stato anche l’esplicito gradimento di Musumeci che invece per ora nulla ha detto su Francilia. Ma non è rimasto indifferente, il presidente, all’ondata di proteste che si è sollevata sui social e nei palazzi della politica contro la Lega e contro il giovane ex Udc, attuale sindaco di Furci Siculo, che dovrebbe entrare in giunta. La nomina, annunciata per ieri, non è arrivata in attesa di un ultimo confronto fra Musumeci e Salvini atteso per ieri sera o stamani.

