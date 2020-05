Elezioni comunali in Sicilia, l'Ars approva il rinvio in autunno

Approvato all'Ars il rinvio in autunno delle elezioni comunali in Sicilia. Il decreto è passato con 46 voti a favore. Le elezioni che erano in programma a giugno slitteranno, a causa dell'emergenza coronavirus, ad un periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020, nei giorni di domenica e lunedì fino alle 14.

La legge prevede anche che i sindaci e i consiglieri comunali resteranno in carica fino alle prossime elezioni. Viene così scartata la proposta di alcuni parlamentari di nominare commissari straordinari, dalla scadenza naturale del mandato fino al voto.

Le elezioni degli organi di Città Metropolitane e Liberi consorzi comunali si terranno entro 60 giorni dalla

proclamazione degli eletti.

