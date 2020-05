Regione, l'Udc confermerà i suoi assessori nella Giunta Musumeci

L’Udc confermerà i propri assessori nella Giunta Musumeci. Quella che arriva, dopo le indiscrezioni che darebbero fuori dal Governo Regionale Alberto Pierobon, è una netta smentita che viene direttamente da Lorenzo Cesa: “La fiducia a Pierobon è assoluta e la sua riconferma scontata”.

A Lorenzo Cesa fa eco il coordinatore regionale Terrana che domani parteciperà al vertice. Terrana ha le idee chiare: “L’Udc ha preferito a qualsiasi politico un esperto di fama in materia ambientale, per accelerare quel processo riformatore che tanto sta a cuore a Musumeci, nel delicato e strategico settore dei rifiuti e dell’energia. Consolidiamo la posizione di Pierobon le cui scelte tecniche hanno una connotazione politica molto chiara e sono sotto gli occhi di tutti. Il risultato per la Sicilia e i siciliani è la nostra priorità”.

Tra i partiti a cui fare posto c'è la Lega. Musumeci non vorrebbe concedere la casella dei Beni Culturali, vuota dalla morte di Sebastiano Tusa, l'ipotesi dunque è che al Carroccio possa andare l'Agricoltura.

