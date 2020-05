I 100 milioni della Regione per i buoni spesa ancora bloccati, l'ira dei sindaci

I fondi della Regione per i buoni spesa rimangono bloccati. Dei 100 milioni stanziati solo 30 erano immediatamente spendibili, per gli altri 70 la Regione deve ancora completare la procedura di svincolo dai vecchi piani di spesa visto che si tratta di fondi europei.

Dopo 40 giorni dall'annuncio è tutto fermo. Secondo i dati dell'assessorato regionale alla Famiglia, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, finora sono stati erogati ai Comuni 20 milioni e 891 mila euro. A chiedere i soldi sono stati solo 311 dei 390 sindaci, gli altri, come ad esempio Palermo e Trapani, per il momento, hanno preferito rinunciarci per via delle contorte procedure burocratiche.

Ma la beffa è che anche le amministrazioni che hanno ricevuto la loro quota non hanno ancora erogato soldi ai cittadini. "Ci sono regole che di fatto ci impediscono di utilizzare questi soldi", ha ammesso il vice presidente dell'Anci, Paolo Amenta. E cresce il malcontento dei sindaci.

