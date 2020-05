Finanziaria, primo maggio in Aula: ok a buoni pasto e prestiti alle famiglie

Si è chiusa con soli due articoli approvati la seconda giornata di lavori all’Ars sulla manovra finanziaria. Un ritmo lento, finora sono stati varati 7 articoli su 26, contrassegnato da un certo nervosismo da parte della maggioranza, che in serata ha costretto il presidente Gianfranco Miccichè a rinviare i lavori a oggi. Sarà dunque un primo maggio di lavoro, e non è la prima volta, per i deputati che si ritroveranno a sala d’Ercole per cercare di chiudere la legge di stabilità.

Per tutta la giornata di ieri Nello Musumeci è rimasto blindato a Palazzo d’Orleans, lontano dall’aula di Sala d’Ercole in cui si stava votando la Finanziaria più importante del suo mandato. Il presidente della Regione, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non è voluto tornare all’Ars. Segnale di una nuova frattura non solo con il Parlamento ma anche con alcuni big del centrodestra che non lo avrebbero difeso dalle critiche subite per l’attacco al renziano Luca Sammartino.

Ieri è passata una delle norme cardine, quella che stanzia i fondi per i buoni pasto e i prestiti alle famiglie. Il budget è di 200 milioni (100 dei quali già stanziati un mese dalla giunta ma mai erogati) e gran parte di questi soldi finanzieranno i buoni da assegnare alle famiglie per acquistare cibo, farmaci, pagare le bollette di luce, acqua e gas e l’affitto. I fondi andranno prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito né altri ammortizzatori sociali. Altri 100 milioni verranno gestiti dall’Irfis per erogare prestiti «al consumo» fino a 15 mila euro senza interessi ai nuclei familiari con reddito non superiore a 40 mila euro.

