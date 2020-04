Finanziaria, approvato in commissione fondo da 300 milioni per i Comuni siciliani

“La commissione Affari istituzionali ha approvato un emendamento PD alla finanziaria regionale che incrementa da 200 a 300 milioni di euro il Fondo perequativo destinato ai Comuni siciliani per compensare le minori entrate derivanti dalla gravissima emergenza Coronavirus”. Lo dicono il capogruppo PD Giuseppe Lupo e ed il parlamentare Antonello Cracolici, componenti della commissione Affari istituzionali dell’Ars. Il voto in commissione è avvenuto nel corso della seduta di oggi.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione all’unanimità della nostra proposta da parte della commissione – aggiungono Lupo e Cracolici – si tratta di una misura di concreto sostegno ai Comuni, che in questa fase sono impegnati in prima linea nell’emergenza Covid19”.

